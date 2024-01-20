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20 января, 06:30

Общество

В столице подготовили мероприятия ко Дню российского студенчества

В столице подготовили мероприятия ко Дню российского студенчества

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Москвичи будут отмечать День российского студенчества, в честь этого праздника в столице подготовили много интересных мероприятий. Так, например, 24 января на площадке центра "Планета КВН" состоится финал городского конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы". Там пройдет гала-концерт, на котором покажут творческие номера о знаковых местах столицы.

25 января студенты смогут бесплатно покататься на городских катках. Центральной площадкой станет парк Горького. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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