В столице подготовили мероприятия ко Дню российского студенчества

Москвичи будут отмечать День российского студенчества, в честь этого праздника в столице подготовили много интересных мероприятий. Так, например, 24 января на площадке центра "Планета КВН" состоится финал городского конкурса "Мисс и Мистер студенчество Москвы". Там пройдет гала-концерт, на котором покажут творческие номера о знаковых местах столицы.

25 января студенты смогут бесплатно покататься на городских катках. Центральной площадкой станет парк Горького. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.