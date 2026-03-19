Минфин в апреле может объявить о легализации онлайн-казино в России

Онлайн-казино скоро могут выйти из тени в России, пишут некоторые СМИ. Они сообщают, что Минфин планирует объявить о легализации онлайн-казино уже в апреле. Ранее с такой идеей к президенту обратился глава ведомства Антон Силуанов.

Предлагается создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в виде налогов. По оценкам Минфина, в этом случае федеральный бюджет будет каждый год получать дополнительно около 100 миллиардов рублей.

