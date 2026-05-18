Синоптик Цыганков заявил о начале метеорологического лета в Москве

Метеорологическое лето наступило в Москве на 10 дней раньше обычного срока. Об этом рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По его словам, метеорологическим летом считается период, когда среднесуточная температура устойчиво превышает 15 градусов. Этот показатель уже достигнут и сохранится в столичном регионе в течение всей недели.

