Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 мая

Предстоящей ночью и днем 15 мая в Москве ожидаются ливень и гроза, также местами прогнозируется град. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными на улицах.

Композитор Максим Фадеев признан потерпевшей стороной по делу саунд-продюсера певицы Линды (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) Михаила Кувшинова, сообщил адвокат подозреваемого. Также стало известно, что материальный ущерб по делу составляет более миллиона рублей. Сам Кувшинов при этом отвергает причастность к мошенничеству с авторскими правами на музыкальные композиции Фадеева.

Россияне начали создавать в соцсетях сообщества для экономии на поездках в такси. Пассажиры и водители договариваются напрямую, без агрегаторов. Однако в случае аварии или кражи ответственность нести будет некому.

