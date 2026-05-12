12 мая, 13:45Общество
ВОЗ сообщила о 9 возможных случаях хантавируса на круизном лайнере
Всемирная организация здравоохранения сообщила о девяти случаях возможного заболевания хантавирусом среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Семь из них уже лабораторно подтверждены, три человека скончались.
Заболевание выявили у эвакуированных с круизного судна туристов в разных странах Европы. Сейчас по всему миру разыскивают десятки бывших пассажиров, которые тоже могут быть переносчиками инфекции.
