В городе Чэнду КНР продолжил действовать локдаун, несмотря на землетрясение

Несмотря на землетрясение, локдаун в городе Чэнду с многомиллионным населением продолжает действовать. Столица провинции Сычуань – шестая по численности населения в Поднебесной. Этот город стал самым крупным в стране, где ввели карантин.

Накануне в регионе выявили 138 новых случаев COVID-19. Всего в КНР за сутки зарегистрировано почти 1,5 тысячи новых заболевших. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.