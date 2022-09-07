Новости часа: Постпреды ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Постпреды ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией.

В школах пока не будут вводить ЕГЭ по курсу "Россия – моя история". Об этом заявил Рособрнадзор.

Победители акции "Миллион призов" смогут потратить баллы на фитнес и спортивные товары. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.