Специалисты предупредили о рисках разогревания еды в пластике

Многие москвичи регулярно разогревают еду в пластиковых контейнерах в микроволновке. Однако специалисты предупреждают, что делать это можно не всегда. Если на упаковке нет специальной маркировки, при нагреве пластик может выделять химические вещества, которые попадают в пищу.

Эксперты отмечают, что такие соединения способны раздражать желудок и влиять на гормональную систему. Также существует риск накопления микропластика в организме. Специалисты рекомендуют использовать стеклянные или керамические контейнеры, которые безопасны при нагреве и не выделяют вредных веществ.

