Москвич поселился в витрине бутика премиум-бренда на Патриарших прудах

На Патриарших прудах поселился москвич, который не скрывает свою жизнь от прохожих, позволяя им заглядывать в квартиру. Андрей живет на улице Малой Бронной, доме 20А, в помещении, где раньше находились бутики премиум-брендов. Вместо стены на первом этаже установлено стекло.

Андрей предлагает покупать трендовые вещи онлайн на портале "Ultima Яндекс. Маркет", подчеркивая, что премиум-товары доступны каждому.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.