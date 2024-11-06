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06 ноября, 14:45

Общество

Москвич поселился в витрине бутика премиум-бренда на Патриарших прудах

Москвич поселился в витрине бутика премиум-бренда на Патриарших прудах

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На Патриарших прудах поселился москвич, который не скрывает свою жизнь от прохожих, позволяя им заглядывать в квартиру. Андрей живет на улице Малой Бронной, доме 20А, в помещении, где раньше находились бутики премиум-брендов. Вместо стены на первом этаже установлено стекло.

Андрей предлагает покупать трендовые вещи онлайн на портале "Ultima Яндекс. Маркет", подчеркивая, что премиум-товары доступны каждому.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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