Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 6 мая

В Москве в ближайшее время ожидается непогода. В частности, прогнозируются грозы, град и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. МЧС призывает жителей столицы быть осторожными. Горожан попросили не прятаться от грозы под деревьями. Автомобилистов призвали по возможности отложить поездки на более поздние часы.

В связи с подготовкой к празднованию 9 Мая москвичей предупреждают о возможных ограничениях мобильной связи. Водителей просят заранее позаботиться о наличии бумажных полисов ОСАГО. Они могут пригодиться на случай перебоев с доступом в интернет.

Завершается строительство магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Сейчас работы ведутся в районе Южное Бутово. Там завершается возведение последнего, пятого участка. Он включает путепровод через железную дорогу. Новая трасса свяжет пять вылетных магистралей и станет дублером МКАД на юге и юго‑западе города.

