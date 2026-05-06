06 мая, 08:00

Общество

Москвичи признались, что задабривают нечистую силу и не выбрасывают мусор после заката

Многие москвичи до сих пор верят в приметы. Кто-то стучит по дереву, кто-то на рабочем месте задабривают нечистую силу, а кто-то не выбрасывает мусор после заката, перед выходом обязательно смотрится в зеркало и иногда даже оставляет угощение для домового.

Подобные поверья есть почти в каждой культуре. В Британии считается плохой приметой открывать зонт в доме, во Франции – класть багет коркой вниз, а в Китае – стричь ногти после захода солнца

Психологи заявили, что приметы работают как способ справиться с тревогой и почувствовать контроль над ситуацией. Главное, по их мнению, не навязывать самому себе негативные сценарии. Специалисты советуют выбирать приметы с положительным смыслом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

