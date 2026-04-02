Эксперт Зберовский предупредил о негативном эффекте финансовых примет

Свыше 50% граждан России верят в финансовые приметы, а 28% утверждают, что следуют суевериям в повседневной жизни. Почему люди верят в мистику и есть ли от этого реальная польза, разбиралась Москва 24.

Приметы на деньги

54% опрошенных россиян верят в финансовые приметы, что на 11% больше по сравнению с 2025 годом. Причем 28% из них считают, что следуют всем суевериям в повседневной жизни.

Например, 31% респондентов доверяют примете "не свистеть в доме, чтобы не было безденежья", а 27% не отдают деньги вечером. Также в число популярных входит обычай класть деньги под скатерть для привлечения богатства.

Кроме того, приметы постепенно переходят в цифровую сферу: 81% опрошенных отметили, что распространяют ряд ритуалов и на онлайн-операции, например, делают денежные переводы в определенное время, чтобы избежать неприятных последствий.

Наиболее финансовым суевериям подвержены россияне старше 45 лет – 38% из них активно следуют приметам, еще 34% делают это иногда, а 28% не верят в них. Молодые люди реже обращаются к мистике, однако 36% респондентов заявили, что пришли к этим убеждениям самостоятельно, не связывая их с внешним влиянием.

Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса Анна Романенко отметила, что приметы для многих являются скорее способом психологической саморегуляции, чем реальным инструментом влияния на доходы или расходы.





Анна Романенко директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса Часто вера в приметы просыпается в нестабильной финансовой ситуации, когда человек оказывается в разладе с собственным бюджетом. Людям важно чувствовать, что у них есть хотя бы символический контроль над ситуацией, и такие привычки эту задачу частично выполняют.

Ранее стало известно, что в России также набирает популярность так называемый эффект пластикового контейнера – отказ от бизнес-ланчей в пользу домашней еды с собой. По данным Национального рейтингового агентства, средний обед в московском кафе или столовой стоит 600–900 рублей, тогда как домашний обходится в 100–150 рублей.

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко объяснил тренд через "эффект латте": небольшие ежедневные траты сильно влияют на бюджет в долгосрочной перспективе.

Денежный плацебо?

Тема финансов – важнейшая для людей после темы здоровья, потому что от нее зависит жизнь и благополучие каждого, пояснил в разговоре с Москвой 24 психолог Андрей Зберовский.

"Есть мнение, что все это следование приметам началось еще в первобытные времена: люди подмечали разные мелочи, связанные с успешной охотой. Так и появились первые приметы. Это своего рода "магия ассоциаций", которая адаптировалась под современные реалии. Например, Луна растет – значит, и деньги должны расти", – пояснил эксперт.

При этом, по мнению психолога, помощь от различных финансовых примет минимальна или отсутствует вовсе.





Андрей Зберовский психолог Огромное количество людей действительно используют их, но особого толка от них в принципе нет, как нет и вреда. Если человек крайне тревожный и при этом находит поддержку в таких ритуалах и они не вредят его психике, то специалисты говорят: "Чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не плакало". Если человеку так искренне спокойнее, у него нет симптомов расстройств, – на здоровье.

Это касается всех, а не только тревожных людей, потому что каждый, как правило, хочет удачи и успехов, а не поражений, и готов делать для этого многое.

"К тому же соблюдать приметы часто просто и необременительно – никакой проблемы в этом нет. Это мелкие действия или ограничения, часто они либо нейтральные, либо приятные", – уточнил Зберовский.

Однако, если человек становится полностью зависим от примет, у этого есть негативные последствия.

"Известны примеры, когда люди не вкладывают деньги в крайне удачные сделки из-за того, что по гороскопу, приметам или иным методам "день не подходящий", и в итоге теряют состояние и благополучие. Когда приметы начинают доминировать над разумностью – вред становится очевидным", – добавил специалист.

Он отметил, что, если человек замечает на себе такое влияние, важно не забывать, что мы люди современные и нужно верить в то, что нас окружает на практике, а не в мистику и различные магические проявления, предсказания. Однако, когда проблема уже явная и активно влияет на жизнь, лучше обратиться к специалисту. Чаще всего таких людей приводят к врачу именно родственники, потому что те сами уже не в состоянии заметить проблему.

В свою очередь, финансовый советник Алексей Герасимов уверен, что любые мысли о деньгах – это уже положительный фактор.

"Если человек думает о том, как заработать, или использует приметы, которые, как он верит, привлекут средства, это создает правильный настрой. А если к мыслям добавляются еще и действия (вырабатываются полезные привычки), это играет вдвойне в плюс", – рассказал он Москве 24.

По словам Герасимова, это похоже на эффект плацебо: человек принимает "пустую" таблетку, верит, что она поможет, и в итоге действительно чувствует улучшение.





Алексей Герасимов финансовый советник Так и с приметами: кто-то кладет деньги под подушку или вешает что-то на люстру, и, если после этого появляется доход, он укрепляется в мысли, что делает все правильно, и начинает повторять эти действия уже систематически. Конечно, по факту это работает не так, как люди думают, но главное – правильное направление мыслей.

Он призвал помнить, что финансовый успех складывается из двух составляющих. Первая – положительное мышление, куда можно отнести и привычки, и приметы. Вторая – реальные действия.

"Технически нужно делать что-то, чтобы денег стало больше: найти дополнительный доход, начать вложения, вести агентскую деятельность между потребителем каких-то услуг и людьми, которые способны их выполнить, но не умеют находить клиентскую базу", – дополнил эксперт.

Один из популярных вариантов – консультации в области, где человек уже является экспертом. Многие размещают заказы на специализированных сайтах.

"Изначально это могут быть несколько проектов или консультаций в месяц, а со временем это перерастает в полноценный второй заработок. Другой распространенный вариант – ручной труд, например производство в гаражном кооперативе, создание авторских сувениров", – добавил он.

При этом нельзя забывать, что большинство людей все-таки не думает о деньгах системно, а у многих просто нет свободных средств и времени, чтобы массово заниматься дополнительными заработками.

"Поэтому, безусловно, нужно действовать в разных направлениях. Но и приметы, и позитивное мышление могут стать тем внутренним подкреплением, которое помогает двигаться вперед. Это не значит, что всем нужно срочно читать "десять самых популярных финансовых примет" и использовать их. Но если какой-то ритуал помогает чувствовать себя увереннее – почему бы и нет", – уточнил Герасимов.

Главное, чтобы приметы не подменяли собой реальные действия, а лишь дополняли их, заключил эксперт.

