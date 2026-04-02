Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 19:09

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Зберовский предупредил о негативном эффекте финансовых примет

Деньги растут с Луной? Почему в России набирают популярность финансовые приметы

Свыше 50% граждан России верят в финансовые приметы, а 28% утверждают, что следуют суевериям в повседневной жизни. Почему люди верят в мистику и есть ли от этого реальная польза, разбиралась Москва 24.

Приметы на деньги

Фото: 123RF.com/borispain69

54% опрошенных россиян верят в финансовые приметы, что на 11% больше по сравнению с 2025 годом. Причем 28% из них считают, что следуют всем суевериям в повседневной жизни.

Например, 31% респондентов доверяют примете "не свистеть в доме, чтобы не было безденежья", а 27% не отдают деньги вечером. Также в число популярных входит обычай класть деньги под скатерть для привлечения богатства.

Кроме того, приметы постепенно переходят в цифровую сферу: 81% опрошенных отметили, что распространяют ряд ритуалов и на онлайн-операции, например, делают денежные переводы в определенное время, чтобы избежать неприятных последствий.

Наиболее финансовым суевериям подвержены россияне старше 45 лет – 38% из них активно следуют приметам, еще 34% делают это иногда, а 28% не верят в них. Молодые люди реже обращаются к мистике, однако 36% респондентов заявили, что пришли к этим убеждениям самостоятельно, не связывая их с внешним влиянием.

Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса Анна Романенко отметила, что приметы для многих являются скорее способом психологической саморегуляции, чем реальным инструментом влияния на доходы или расходы.

Часто вера в приметы просыпается в нестабильной финансовой ситуации, когда человек оказывается в разладе с собственным бюджетом. Людям важно чувствовать, что у них есть хотя бы символический контроль над ситуацией, и такие привычки эту задачу частично выполняют.
Анна Романенко
директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса

Ранее стало известно, что в России также набирает популярность так называемый эффект пластикового контейнера – отказ от бизнес-ланчей в пользу домашней еды с собой. По данным Национального рейтингового агентства, средний обед в московском кафе или столовой стоит 600–900 рублей, тогда как домашний обходится в 100–150 рублей.

Доцент Финансового университета Петр Щербаченко объяснил тренд через "эффект латте": небольшие ежедневные траты сильно влияют на бюджет в долгосрочной перспективе.

Денежный плацебо?

Фото: 123RF.com/thainoipho

Тема финансов – важнейшая для людей после темы здоровья, потому что от нее зависит жизнь и благополучие каждого, пояснил в разговоре с Москвой 24 психолог Андрей Зберовский.

"Есть мнение, что все это следование приметам началось еще в первобытные времена: люди подмечали разные мелочи, связанные с успешной охотой. Так и появились первые приметы. Это своего рода "магия ассоциаций", которая адаптировалась под современные реалии. Например, Луна растет – значит, и деньги должны расти", – пояснил эксперт.

При этом, по мнению психолога, помощь от различных финансовых примет минимальна или отсутствует вовсе.

Огромное количество людей действительно используют их, но особого толка от них в принципе нет, как нет и вреда. Если человек крайне тревожный и при этом находит поддержку в таких ритуалах и они не вредят его психике, то специалисты говорят: "Чем бы дитя ни тешилось – лишь бы не плакало". Если человеку так искренне спокойнее, у него нет симптомов расстройств, – на здоровье.
Андрей Зберовский
психолог

Это касается всех, а не только тревожных людей, потому что каждый, как правило, хочет удачи и успехов, а не поражений, и готов делать для этого многое.

"К тому же соблюдать приметы часто просто и необременительно – никакой проблемы в этом нет. Это мелкие действия или ограничения, часто они либо нейтральные, либо приятные", – уточнил Зберовский.

Однако, если человек становится полностью зависим от примет, у этого есть негативные последствия.

"Известны примеры, когда люди не вкладывают деньги в крайне удачные сделки из-за того, что по гороскопу, приметам или иным методам "день не подходящий", и в итоге теряют состояние и благополучие. Когда приметы начинают доминировать над разумностью – вред становится очевидным", – добавил специалист.

Он отметил, что, если человек замечает на себе такое влияние, важно не забывать, что мы люди современные и нужно верить в то, что нас окружает на практике, а не в мистику и различные магические проявления, предсказания. Однако, когда проблема уже явная и активно влияет на жизнь, лучше обратиться к специалисту. Чаще всего таких людей приводят к врачу именно родственники, потому что те сами уже не в состоянии заметить проблему.

В свою очередь, финансовый советник Алексей Герасимов уверен, что любые мысли о деньгах – это уже положительный фактор.

"Если человек думает о том, как заработать, или использует приметы, которые, как он верит, привлекут средства, это создает правильный настрой. А если к мыслям добавляются еще и действия (вырабатываются полезные привычки), это играет вдвойне в плюс", – рассказал он Москве 24.

По словам Герасимова, это похоже на эффект плацебо: человек принимает "пустую" таблетку, верит, что она поможет, и в итоге действительно чувствует улучшение.

Так и с приметами: кто-то кладет деньги под подушку или вешает что-то на люстру, и, если после этого появляется доход, он укрепляется в мысли, что делает все правильно, и начинает повторять эти действия уже систематически. Конечно, по факту это работает не так, как люди думают, но главное – правильное направление мыслей.
Алексей Герасимов
финансовый советник

Он призвал помнить, что финансовый успех складывается из двух составляющих. Первая – положительное мышление, куда можно отнести и привычки, и приметы. Вторая – реальные действия.

"Технически нужно делать что-то, чтобы денег стало больше: найти дополнительный доход, начать вложения, вести агентскую деятельность между потребителем каких-то услуг и людьми, которые способны их выполнить, но не умеют находить клиентскую базу", – дополнил эксперт.

Один из популярных вариантов – консультации в области, где человек уже является экспертом. Многие размещают заказы на специализированных сайтах.

"Изначально это могут быть несколько проектов или консультаций в месяц, а со временем это перерастает в полноценный второй заработок. Другой распространенный вариант – ручной труд, например производство в гаражном кооперативе, создание авторских сувениров", – добавил он.

При этом нельзя забывать, что большинство людей все-таки не думает о деньгах системно, а у многих просто нет свободных средств и времени, чтобы массово заниматься дополнительными заработками.

"Поэтому, безусловно, нужно действовать в разных направлениях. Но и приметы, и позитивное мышление могут стать тем внутренним подкреплением, которое помогает двигаться вперед. Это не значит, что всем нужно срочно читать "десять самых популярных финансовых примет" и использовать их. Но если какой-то ритуал помогает чувствовать себя увереннее – почему бы и нет", – уточнил Герасимов.

Главное, чтобы приметы не подменяли собой реальные действия, а лишь дополняли их, заключил эксперт.

Веткина Анастасия

обществофинансыистории

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика