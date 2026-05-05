Ветеран СВО Эдуард Шонов принял участие в памятной акции на Аллее Героев в Москве

Гвардии майор Вооруженных сил РФ, участник СВО, ветеран боевых действий, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Шонов 5 мая принял участие в памятном мероприятии, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На Аллее Героев в районе Новокосино почтили память защитников Отечества минутой молчания и высадили саженцы сирени в знак памяти о героях, которые не вернулись с полей сражений.

"Сегодня мы высадили деревья в память о героической женщине, Нине Ивановне Легостаевой, и герое, который встретил Победу на Эльбе, Григории Петровиче Цыбульском. Нина Ивановна участвовала в битве за Кавказ, обеспечивая связь зенитных подразделений. А Григорий Петрович сражался на 1-м и 2-м Белорусских фронтах, участвовал в освобождении Бреста, боях на территории Польши и в Берлинской наступательной операции. Каждое дерево на Аллее Героев – это знак памяти о тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, о фронтовиках и тружениках тыла, о героях, павших при исполнении служебного долга в зоне Специальной военной операции", – сказал Шонов.

Аллея Героев в Новокосино появилась в октябре 2023 года: тогда были высажены первые 20 голубых елей и 15 кустов сирени в память о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Теперь ежегодно на этой территории появляются новые саженцы в память о защитниках Отечества.

Аллея Героев

Одну из высаженных в этом году сиреней посвятили Нине Ивановне Легостаевой. В 1942 году она добровольцем отправилась на фронт, прошла подготовку на курсах связистов и была определена в редкое для того времени формирование – отдельный женский батальон связи, где вместе с ней служили еще 11 молодых девушек. Подобные подразделения появились впервые в истории страны: по постановлению Государственного комитета обороны на службу в войска связи было направлено 30 тысяч женщин, заменивших мужчин-радистов, телефонистов и дозорных, предупреждавших о налётах вражеской авиации.

В составе Бакинской армии ПВО Нина Ивановна участвовала в битве за Кавказ, обеспечивая связь зенитных подразделений. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией". После войны работала медсестрой и лаборантом, затем – почтальоном.

Еще одну сирень высадили в память о Григории Петровиче Цыбульском. В 1943 году он добровольцем вступил в Красную армию и с февраля 1944 года сражался на 1-м и 2-м Белорусских фронтах, участвовал в освобождении Бреста, боях на территории Польши и в Берлинской наступательной операции, был ранен. Особо отличился в ночном бою за польский Цоппот (Сопот): его взвод в числе первых ворвался в город, уничтожил 17 солдат и офицеров противника и первым вышел к Балтийскому морю. Позднеев ходе наступления Красной армии Цыбульский участвовал в форсировании Одера и дошел с боевыми товарищами до Эльбы, где встретил Победу.

Награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды. После войны окончил юридический институт и более 50 лет проработал в энергетической отрасли.

Память о подвиге защитников Отечества

Аллея Героев в Новокосино вписывается в многолетнюю московскую традицию сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Главным символом этой памяти остается Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены с аллеей городов-героев. В каждом районе Москвы установлены памятники и мемориальные доски, а в Парке Победы на Поклонной горе действует мемориальный комплекс, посвященными солдатам-освободителям. Районные аллеи героев, подобные новокосинской, становятся в Москве все более распространенной формой увековечения памяти участников Великой Отечественной войны.

