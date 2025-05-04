Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

04 мая, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 мая

Синоптики обещают москвичам сильные ливни и грозы

Сильные ливни и грозы ожидаются в Москве

В Москве объявлено штормовое предупреждение

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду 4 мая

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Воскресенье, 4 мая, стало самым теплым днем с начала месяца в Москве, говорят синоптики. При этом в понедельник в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Сергей Собянин рассказал, что в столице утвержден дальнейший план проекта "Мой спортивный район". Только в прошлом году в программе приняли участие больше 100 тысяч человек. Проект позволяет всем желающим бесплатно заниматься спортом в парках, во дворах, на катках и даже на крышах районных центров "Место встречи".

Также на фасаде Ленинградского вокзала появился баннер с надписью "Скоро открытие". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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