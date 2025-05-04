Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 мая

Воскресенье, 4 мая, стало самым теплым днем с начала месяца в Москве, говорят синоптики. При этом в понедельник в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Сергей Собянин рассказал, что в столице утвержден дальнейший план проекта "Мой спортивный район". Только в прошлом году в программе приняли участие больше 100 тысяч человек. Проект позволяет всем желающим бесплатно заниматься спортом в парках, во дворах, на катках и даже на крышах районных центров "Место встречи".

Также на фасаде Ленинградского вокзала появился баннер с надписью "Скоро открытие". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

