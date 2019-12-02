Дело завели на получившего с клиентов 6 млн рублей директора турагентства

В столице судят директора турагентства, которая лишила отдыха более 40 москвичей. Она получила с клиентов шесть миллионов рублей и переложила ответственность на туроператоров. Сами туроператоры уверяют, что у них нет никаких контрактов с этим агентством.

В отношении директора возбуждено уголовное дело. По нему проходит 44 потерпевших. На телеканале Москва 24 рассказали подробнее о происшествии и о том, как не стать жертвой мошенников.