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02 декабря 2019, 23:30

Общество

Дело завели на получившего с клиентов 6 млн рублей директора турагентства

Дело завели на получившего с клиентов 6 млн рублей директора турагентства

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В столице судят директора турагентства, которая лишила отдыха более 40 москвичей. Она получила с клиентов шесть миллионов рублей и переложила ответственность на туроператоров. Сами туроператоры уверяют, что у них нет никаких контрактов с этим агентством.

В отношении директора возбуждено уголовное дело. По нему проходит 44 потерпевших. На телеканале Москва 24 рассказали подробнее о происшествии и о том, как не стать жертвой мошенников.
общество туризм видео происшествия Александра Чальцева Елена Павлова
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