Эксперты рассказали, как выбрать клубнику

В Москве стартовал сезон клубники. Уже заработали первые специализированные рынки. Всего их будет более 100 по всему городу. Узнать официальные торговые точки можно по ярко-красному дизайну и соответствующей вывеске.

Но как отличить спелые плоды? На что обратить внимание при покупке? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.