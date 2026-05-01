В Москве стартовала ежегодная патриотическая акция "Спасибо герою". Все желающие смогут подписать открытки и передать слова благодарности ветеранам, героям и защитникам нашей страны.

Специальные ящики для писем установили в парках "Зарядье", "Красная Пресня", "Сокольники", "Ходынское поле", а также в парке Горького и на Поклонной горе. Акция продлится до 3 мая включительно. Накануне Дня Победы волонтеры передадут открытки адресатам.

