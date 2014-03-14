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Новости

14 марта 2014, 06:16

Общество

Школьники определились с выбором дополнительных предметов для ЕГЭ

Школьники определились с выбором дополнительных предметов для ЕГЭ

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Рособрнадзор собрал данные по предметам, выбранным учениками 11-х классов для сдачи ЕГЭ. Более 60% человек собираются сдавать обществознание. Также современных выпускников интересуют физика, история и биология, передает телеканал "Москва 24".

Все пункты проведения экзаменов оборудуют металлодетекторами и камерами наблюдения. Дополнительный контроль обеспечат общественные наблюдатели.

Напомним, что в прошлом году сдача ЕГЭ обернулась чередой скандалов и отставок по всей стране. Некоторые выпускники умудрялись списывать из соцсетей, куда попадали ответы на задания. А кому-то даже удалось купить правильные ответы.
Сюжет: ЕГЭ - 2014
образование экзамены Анастасия Трегубова Наиль Губаев новости Рособрнадзор учеба
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