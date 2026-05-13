Перевод ребенка в другую школу в столице стал возможен через портал mos.ru

Перевод ребенка в другую школу в столице стал возможен дистанционно через портал mos.ru. Справка о текущей успеваемости, которая раньше была бумажной, стала цифровой. Теперь она автоматически направляется в принимающую школу.

Электронная форма заявления также дополнена механизмом встроенной проверки правильности выбора параллели обучения. Запуск нового функционала позволил сделать процедуру максимально удобной для родителей.

