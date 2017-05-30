Москвичка рассказала о падении на нее дерева во время урагана

Состояние большинства пострадавших при шторме оценивается как удовлетворительное или средней тяжести, сообщает телеканал "Москва 24".

В больницах остаются более 100 человек, в основном у людей ушибы, ссадины, переломы и различные травмы. Под присмотром врачей находятся 22 ребенка, получивших ранения в разгул стихии. Детей принял в том числе институт Рошаля.

Одна из пострадавших, Анна, рассказала, как на нее упало дерево. "Я к дому бежала, деревья стали падать прямо около подъезда. Упало большое дерево. Я сама потихоньку встала и дошла до дома. Сын вызвал скорую", – поделилась женщина.

"Возраст госпитализированных составляет от 7 до 16 лет. Сроки госпитализации стационарного лечения тех детишек, которые были госпитализированы в общее отделение, составят от 3 до 5–7 дней. Лечение ребенка, который был госпитализирован в отделение реанимации, займет более продолжительное время", – отметил заместитель директора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев.