Двухлетнего ребенка в Уфе забыли в лифте

Воспитатели частного детского садика в Уфе забыли двухлетнего ребенка в лифте, передает телеканал "Москва 24". Сад находится в жилой многоэтажке.

Группа возвращалась с прогулки в сопровождении двух воспитателей. Один из малышей замешкался и не успел выйти. Взрослые этого не заметили и вернулись за ним через полторы минуты, после того, как о ситуации сообщил консьерж.

По мнению руководства учреждения, ничего страшного не произошло, а видео выложили в Сеть, чтобы подмочить репутацию сада. Якобы многие жильцы не довольны таким соседством.