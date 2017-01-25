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25 января 2017, 16:35

Общество

Двухлетнего ребенка в Уфе забыли в лифте

Двухлетнего ребенка в Уфе забыли в лифте

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Воспитатели частного детского садика в Уфе забыли двухлетнего ребенка в лифте, передает телеканал "Москва 24". Сад находится в жилой многоэтажке.

Группа возвращалась с прогулки в сопровождении двух воспитателей. Один из малышей замешкался и не успел выйти. Взрослые этого не заметили и вернулись за ним через полторы минуты, после того, как о ситуации сообщил консьерж.

По мнению руководства учреждения, ничего страшного не произошло, а видео выложили в Сеть, чтобы подмочить репутацию сада. Якобы многие жильцы не довольны таким соседством.
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