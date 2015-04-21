Капитана затонувшего в Сицилийском проливе судна арестовали

Капитан и один из моряков судна, затонувшего в Сицилийском проливе 19 апреля, арестованы, сообщили в генеральной прокуратуре Италии.

На борту, по последним данным, находилось более восьмисот человек. Спасти удалось лишь 27. Как рассказал один из выживших, сотни нелегальных мигрантов были закрыты в трюме

В прокуратуре Катании пояснили, что организаторы перевозок торговали людьми. Капитана также подозревают в халатности, которая повлекла массовую гибель пассажиров.

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