Как российские олимпийцы реагируют на требование МОК вернуть медали

МОК обязал российских спортсменов вернуть несколько десятков медалей. После скандально известного доклада Ричарда Макларена было перепроверено больше 1200 допинг-проб спортсменов с Олимпиад 2008 и 2012 годов. Однако многие атлеты не согласились с его выводами и ожидают решения Международного спортивного арбитражного суда. Только трое российских спортсменов сдали свои олимпийские медали, сообщает телеканал "Москва 24".