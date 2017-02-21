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21 февраля 2017, 21:30

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Как российские олимпийцы реагируют на требование МОК вернуть медали

Как российские олимпийцы реагируют на требование МОК вернуть медали

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МОК обязал российских спортсменов вернуть несколько десятков медалей. После скандально известного доклада Ричарда Макларена было перепроверено больше 1200 допинг-проб спортсменов с Олимпиад 2008 и 2012 годов. Однако многие атлеты не согласились с его выводами и ожидают решения Международного спортивного арбитражного суда. Только трое российских спортсменов сдали свои олимпийские медали, сообщает телеканал "Москва 24".
новости спортсмены Екатерина Земцова Олег Шоммер новости спорта олимпийские медали
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