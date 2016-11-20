Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2016, 22:20

Общество

Слово "Русиано" приживется в России – лингвисты

Слово "Русиано" приживется в России – лингвисты

Ксения Собчак опубликовала первое фото из роддома

Крушение поезда в Индии унесло жизни 60 человек

Памятник Майе Плисецкой откроют в Москве 20 ноября

Ремонт 88 подземных переходов метро завершат к 15 декабря

Водитель легковой машины погиб в ДТП на МКАД

Григорий Лепс едва не упал во время исполнения хита "Я счастливый"

Финский Дед Мороз посетил Москву

Путепровод в Крекшино разгрузит железнодорожный переезд

Выставку Айвазовского посетят 555 тысяч человек

Новое слово "Русиано" возникшее в общественном пространстве с легкой руки премьер-министра Дмитрия Медведева имеет неплохие шансы прижиться, считают лингвисты. Русификацию названий связывают с процессом импортозамещения. В замене "фреша" свежевыжатым соком видят окрепнувшее чувство национального достоинства, патриотизма и ностальгию: соскучились наши люди по родным названиям – "Сирень", "Волна", по дюшесу, байкалу и тархуну. Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
новости общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика