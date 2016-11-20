Слово "Русиано" приживется в России – лингвисты

Новое слово "Русиано" возникшее в общественном пространстве с легкой руки премьер-министра Дмитрия Медведева имеет неплохие шансы прижиться, считают лингвисты. Русификацию названий связывают с процессом импортозамещения. В замене "фреша" свежевыжатым соком видят окрепнувшее чувство национального достоинства, патриотизма и ностальгию: соскучились наши люди по родным названиям – "Сирень", "Волна", по дюшесу, байкалу и тархуну. Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".