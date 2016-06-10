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10 июня 2016, 08:16

Общество

Английские футбольные фанаты устроили беспорядки в Марселе

Английские футбольные фанаты устроили беспорядки в Марселе

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10 июня во Франции стартует чемпионат Европы по футболу. Первый матч пройдет в Сен-Дени, на поле встретятся Франция и Румыния, а 11 июня в Марселе сыграют Россия и Великобритания. Правда, не все британские болельщики смогут попасть на стадион. Некоторые слишком рано начали праздновать день рождения королевы. Десятки дебоширов оказались за решеткой после массовых беспорядков на улицах. По подсчетам полиции, две сотни фанатов затеяли драку с жителями Марселя. Затем толпа переключилась на бары и рестораны. В ход шли бутылки, стулья – все, что попадалось под руку. Полиции пришлось дважды успокаивать буйных британцев. Окончательно прекратить беспорядки удалось только с помощью слезоточивого газа, передает телеканал "Москва 24".
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