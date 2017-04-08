Москва назвала абсурдным повод для отмены визита главы британского МИД

Москва назвала абсурдным повод для отмены визита главы МИД Великобритании в Россию, передает телеканал "Москва 24". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в субботу Борис Джонсон заявил, что отменяет запланированный на 10 апреля визит в Москву в связи с развитием событий в Сирии. Внезапно в приоритете у Джонсона стали переговоры с коллегами из большой семерки по ситуации в стране.

В тоже время стало известно, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон визит в Москву отменять не стал. 11 и 12 апреля он намерен посетить Россию.