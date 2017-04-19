19 апреля 2017, 09:30Наземный транспорт
Проект по возвращению трамваев на площадь Тверская Застава утвержден
Проект по возвращению трамваев на площадь Тверская Застава утвержден, передает телеканал "Москва 24". Линия пройдет от Лесной улицы до Белорусского вокзала с пересечением 1-й Тверской-Ямской улицы.
Главная особенность проекта – возвращение площади ее исторического облика. Помимо трамвайных путей запланированы масштабные работы: увеличат площадь пешеходных зон, озеленят новые скверы, обновят существующую систему освещения, отреставрируют и установят памятник Максиму Горькому.
Трамваи исчезли с площади Тверская Застава в 2008 году во время строительства офисного центра. Спустя 4 года пути частично восстановили, оборудовали и три остановочных павильона.