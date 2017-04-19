Проект по возвращению трамваев на площадь Тверская Застава утвержден, передает телеканал "Москва 24". Линия пройдет от Лесной улицы до Белорусского вокзала с пересечением 1-й Тверской-Ямской улицы.

Главная особенность проекта – возвращение площади ее исторического облика. Помимо трамвайных путей запланированы масштабные работы: увеличат площадь пешеходных зон, озеленят новые скверы, обновят существующую систему освещения, отреставрируют и установят памятник Максиму Горькому.

Трамваи исчезли с площади Тверская Застава в 2008 году во время строительства офисного центра. Спустя 4 года пути частично восстановили, оборудовали и три остановочных павильона.