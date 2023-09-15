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15 сентября, 23:30

Наука

Глава Роскосмоса назвал причину крушения станции "Луна-25"

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов назвал причину нештатной ситуации с автоматической межпланетной станцией "Луна-25". По его словам, она разбилась из-за акселерометра, который не передал информацию, необходимую для выключения двигателя.

По какой причине акселерометр не передал необходимые данные выясняет специальная комиссия, добавил он. Борисов подчеркнул, что сотрудники корпорации проверили 11 версий произошедшего, а всего их 16.

По плану, детальный отчет по этой ситуации Роскосмос сможет дать до конца сентября, резюмировал он. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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