Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 07:15

Наука

Метеорит пролетел минувшей ночью в небе над Москвой

Метеорит пролетел минувшей ночью в небе над Москвой

Московский планетарий отметил свое 96-летие премьерой спектакля "Коперник"

"Мослекторий": Кристина Котякова – о наночастицах

Метеорный поток Леониды достигнет пика в ночь на 18 ноября

Самое крупное и яркое полнолуние 2025 года можно будет увидеть в ночь с 5 на 6 ноября

На Солнце произошла вспышка высшего балла

Бобровое суперлуние смогут увидеть москвичи 5 ноября

На Солнце за сутки зафиксированы три вспышки предпоследнего по мощности класса

Две мощные вспышки класса М произошли на Солнце

Ученые зафиксировали сильные вспышки на Солнце

Метеорит пролетел минувшей ночью в небе над Москвой. Светящийся объект пролетел над столицей за считанные секунды.

Падение зафиксировали случайно с помощью автомобильного регистратора. Это уже второй случай за последние две недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоЕгор БедуляПолина Брабец

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика