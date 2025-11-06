06 ноября, 07:15Наука
Метеорит пролетел минувшей ночью в небе над Москвой
Метеорит пролетел минувшей ночью в небе над Москвой. Светящийся объект пролетел над столицей за считанные секунды.
Падение зафиксировали случайно с помощью автомобильного регистратора. Это уже второй случай за последние две недели.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
