Метеорит пролетел минувшей ночью в небе над Москвой. Светящийся объект пролетел над столицей за считанные секунды.

Падение зафиксировали случайно с помощью автомобильного регистратора. Это уже второй случай за последние две недели.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.