Экс-чиновница администрации Подмосковья попалась на мошенничестве

В Солнечногорском районе бывшую сотрудницу администрации и ее сына задержали по подозрению во многомиллионом мошенничестве. По данным следствия, Людмила и Марк Шульмины предлагали бизнесменам за крупную сумму переоформить в частную собственность городские объекты недвижимости. Но даже при большом желании они не могли выполнить обещания - не было полномочий. Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

Установлено, что Шульмины потребовали у предпринимателя 5 миллионов рублей за содействие в приобретении арендуемого фирмой нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности. По их словам,

указанная сумма якобы предназначалась для передачи должностным лицам Солнечногорской районной администрации.