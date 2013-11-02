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Новости

02 ноября 2013, 11:41

Происшествия

Экс-чиновница администрации Подмосковья попалась на мошенничестве

Экс-чиновница администрации Подмосковья попалась на мошенничестве

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В Солнечногорском районе бывшую сотрудницу администрации и ее сына задержали по подозрению во многомиллионом мошенничестве. По данным следствия, Людмила и Марк Шульмины предлагали бизнесменам за крупную сумму переоформить в частную собственность городские объекты недвижимости. Но даже при большом желании они не могли выполнить обещания - не было полномочий. Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

Установлено, что Шульмины потребовали у предпринимателя 5 миллионов рублей за содействие в приобретении арендуемого фирмой нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности. По их словам,
указанная сумма якобы предназначалась для передачи должностным лицам Солнечногорской районной администрации.
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