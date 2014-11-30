Митинг врачей проходит в столице

В столице проходит митинг работников столичного здравоохранения. Медики решили выразить свою обеспокоенность ходом реформы столичного здравоохранения, сообщает телеканал "Москва 24". Напомним, по инициативе московских властей, врачи, которые высвобождаются в результате реорганизации лечебных учреждений, получат возможность переквалифицироваться. Им будет выплачиваться стипендия в размере 30 тысяч рублей. В столице также создан центр содействия трудоустройству. Медикам помогут найти работу в Подмосковье и в других соседних регионах. Медперсонал в случае сокращения получит единовременные выплаты от 200 до 500 тысяч рублей.