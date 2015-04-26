Участок красной ветки метро закроют со 2 по 4 мая

Со 2 по 4 мая будет закрыт участок Сокольнической линии метро, сообщает телеканал "Москва 24". Поезда не будут ходить от станции "Проспекта Вернадского" до"Тропарево" и обратно. От метро "Университет" запустят бесплатные автобусы М.