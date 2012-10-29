Около 35 миллиардов рублей столичные власти потратят на строительство Калининско-Солнцевской линии метро. В понедельник, 29 октября, ход работ на станции "Ломоносовский проспект" проверил Сергей Собянин. Мэру рассказали, что загрузка станции после открытия в среднем составит более 70 тысяч человек в сутки. На соседней "Раменки" – более 120 тысяч. Новая линия метро позволит разгрузить транспортную ситуацию в районе.

По словам Марата Хаснуллина, работа по строительству новой ветки метро от "Делового центра" до "Раменок" развернута на 13 площадках. Она идет в трехсменном режиме, задействовано в общей сложности 800 человек . В настоящее время вопросы с задержкой освобождения площадок сняты. Делается все, чтобы ускорить сроки сдачи.

Калининско-Солнцевскую линию метро планируют открыть в 2016 году. К этому времени в столице уже появится более 100 километров новых линий, 7 электродепо и 70 станций метрополитена.