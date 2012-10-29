Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября 2012, 16:30

Город

Калининско-Солнцевскую линию метро планируют открыть в 2016 году

Калининско-Солнцевскую линию метро планируют открыть в 2016 году

На "Савеловской" образовалась огромная очередь

Новый дизайн схемы метро выберут по конкурсу

Станции метро "Фрунзенская" и "Павелецкая" изменят режим работы

До конца 2016 года метрополитен Москвы получит 900 новых вагонов

Ветераны ВОВ получат по три тысячи рублей

Пассажиры метро смогут бесплатно ездить на монорельсе

Две новые станции метро откроют в Москве в 2014 году

Сергей Собянин рассказал о решении транспортных проблем в Москве

Движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено

Около 35 миллиардов рублей столичные власти потратят на строительство Калининско-Солнцевской линии метро. В понедельник, 29 октября, ход работ на станции "Ломоносовский проспект" проверил Сергей Собянин. Мэру рассказали, что загрузка станции после открытия в среднем составит более 70 тысяч человек в сутки. На соседней "Раменки" – более 120 тысяч. Новая линия метро позволит разгрузить транспортную ситуацию в районе.

По словам Марата Хаснуллина, работа по строительству новой ветки метро от "Делового центра" до "Раменок" развернута на 13 площадках. Она идет в трехсменном режиме, задействовано в общей сложности 800 человек . В настоящее время вопросы с задержкой освобождения площадок сняты. Делается все, чтобы ускорить сроки сдачи.

Калининско-Солнцевскую линию метро планируют открыть в 2016 году. К этому времени в столице уже появится более 100 километров новых линий, 7 электродепо и 70 станций метрополитена.
Сюжет: Метро 2020
метро транспорт новости Федор Баландин Сергей Собянин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика