Более 220 тысяч москвичей высказали мнение о новом кольце метро

Более 220 тысяч жителей столицы высказали мнение о новом кольце метрополитена, передает телеканал "Москва 24". Голосование открылось на сайте "Активного гражданина" месяц назад.

Горожанам предложили выбрать название для новой линии метро – речь идет о Третьем пересадочном контуре. Большинство участников голосования выступают за сохранение рабочего названия ветки. Чуть больше четверти респондентов признались, что затрудняются с выбором, а примерно каждый шестой участник голосования предложил решить этот вопрос специалистам. Тем не менее определились наиболее популярные варианты: лидируют "Большое кольцо", "Третье кольцо" и "Большая кольцевая линия".