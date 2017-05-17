Сотрудники городского транспорта пройдут курсы английского языка

Перед Кубком конфедераций для сотрудников метро и наземного транспорта организовали курсы английского, передает телеканал "Москва 24". На уроках выучат распространенные выражения и проработают типичные ситуации, с которыми могут обратиться иностранные туристы. Для контролеров подготовлен и специальный разговорник.

В конце курса участники программы будут сдавать экзамены. По результатам тестов решится, где именно будет работать контролер. Тех, кто лучше других освоит иностранные фразы, поставят на основной маршрут, по которому будут ездить болельщики, в районе стадиона "Спартак".