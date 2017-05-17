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Новости

17 мая 2017, 13:45

Город

Сотрудники городского транспорта пройдут курсы английского языка

Сотрудники городского транспорта пройдут курсы английского языка

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Перед Кубком конфедераций для сотрудников метро и наземного транспорта организовали курсы английского, передает телеканал "Москва 24". На уроках выучат распространенные выражения и проработают типичные ситуации, с которыми могут обратиться иностранные туристы. Для контролеров подготовлен и специальный разговорник.

В конце курса участники программы будут сдавать экзамены. По результатам тестов решится, где именно будет работать контролер. Тех, кто лучше других освоит иностранные фразы, поставят на основной маршрут, по которому будут ездить болельщики, в районе стадиона "Спартак".
Сюжет: Кубок конфедераций – 2017
метро общественный транспорт наземный транспорт новости курсы языков Екатерина Лопарева Кубок конфедераций FIFA 2017 Кубок конфедераций
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