На Калининской линии метро пустили поезд нового поколения

В Московском метрополитене продолжают активно обновлять подвижные составы. Мэр Сергей Собянин проехался в первом поезде серии 81-760/761, начавшем работу на Калининской линии.

Новый состав помимо кондиционеров оснащен системами отопления и обеззараживания воздуха. Как доложил градоначальнику директор московского метро Иван Беседин, в прошлом году было получено 223 вагона "Русич", 80 из которых курсируют на Люблинско-Дмитровской линии. Также в течение 2011 года полностью был заменен подвижной состав Кольцевого направления. В 2012-ом году только на Калининской линии московского метрополитена будут заменены 184 вагона, 56 вагонов отдельно будут закуплены для вводимого участка "Новогиреево" - "Новокосино".