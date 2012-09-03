Очереди в метро привели к массовым опозданиям на работу

Огромные очереди, давка и потеря времени – так началось первое утро первой рабочей недели осени для тех, кто не успел заранее купить проездные билеты на метро. На некоторых станциях в спальных районах, как пишут очевидцы, стоять в очередях в кассу приходилось по 40 минут. При этом автоматы по продаже билетов из-за большого потока людей перестали работать уже к 9 часам утра.

В результате этого "метроколлапса" многие непредусмотрительные пассажиры опоздали на работу.