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Новости

Новости

29 января, 17:15

Новости

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Новости часа: на станции "Генерала Тюленева" Троицой линии метро ведутся отделочные работы

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Собянин: завершили строительство двух путепроводов около ТЦ "Мега Теплый Стан"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о новых производствах ОЭЗ "Технополис "Москва"

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Сергей Собянин запустил движение по новым путепроводам на юге Москвы. По словам мэра, две эстакады в районе "Мега Теплый Стан", облегчат подъезд к торговому центру, улучшат дорожную обстановку в Коммунарке и частично разгрузят Калужское шоссе и МКАД.

В скором времени недалеко от ТЦ появятся две станции метро Троицкой линии – "Тютчевская" и "Корниловская". На их платформах и в вестибюлях уже идет отделка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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