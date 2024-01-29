Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе

Сергей Собянин запустил движение по новым путепроводам на юге Москвы. По словам мэра, две эстакады в районе "Мега Теплый Стан", облегчат подъезд к торговому центру, улучшат дорожную обстановку в Коммунарке и частично разгрузят Калужское шоссе и МКАД.

В скором времени недалеко от ТЦ появятся две станции метро Троицкой линии – "Тютчевская" и "Корниловская". На их платформах и в вестибюлях уже идет отделка.

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