Сергей Собянин отметил темпы строительства II очереди Московского скоростного диаметра. Мэр города рассказал о процессе работ на участке ЮВХ с путепроводом через реку Городню. Этот участок завершен почти на 50%. Трасса длиной 5 километров от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД станет частью Московского скоростного диаметра.

Также градоначальник добавил, что участок планируют достроить в конце 2023 года. При этом он подчеркнул, что строительство каждого участка хорды должно завершиться одновременно, чтобы была возможность синхронно запустить движение по всей трассе. О ходе строительства, в том числе о новых опорах со светодиодными лампами и автоматической системе управления наружным освещением, – в эфире телеканала Москва 24.