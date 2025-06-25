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25 июня, 17:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин подвел итоги работы иммерсивного музея на Красной площади

Сергей Собянин подвел итоги работы иммерсивного музея на Красной площади

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Выставка, посвященная 80-й годовщине парада Победы завершилась на Красной площади. Иммерсивный музей проработал с 21 по 24 июня. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

За четыре дня площадку посетили почти 500 тысяч человек. Территория на Красной площади была разделена на несколько тематических зон, каждая из которых рассказывала о непоколебимом духе народа в военные годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
мэр МосквыгородвыставкивидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

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