Сергей Собянин подвел итоги работы иммерсивного музея на Красной площади

Выставка, посвященная 80-й годовщине парада Победы завершилась на Красной площади. Иммерсивный музей проработал с 21 по 24 июня. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

За четыре дня площадку посетили почти 500 тысяч человек. Территория на Красной площади была разделена на несколько тематических зон, каждая из которых рассказывала о непоколебимом духе народа в военные годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.