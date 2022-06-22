В этом году в Москве откроют 10 станций МЦД

В этом году в Москве откроют 10 станций Московских центральных диаметров, сообщил Сергей Собянин. Три платформы уже работают, на других заканчивается строительство или реконструкция.

Весной пассажиров начали принимать новые пригородные вокзалы – Минская и Толстопальцево. Оба – Киевского направления МЖД. Они войдут в состав МЦД-4 "Киевско-Горьковский". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.