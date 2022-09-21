Собянин принял решение об установлении дополнительных выплат для мобилизованных в Москве

Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

Собянин напомнил, что Москва продолжает восстанавливать Донецк и Луганск, и выразил надежду, что скоро они войдут в "российскую семью". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.