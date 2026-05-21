Мэр Москвы рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

На будущей станции метро "Достоевская" Кольцевой линии завершилась проходка шестого шахтного ствола. Через него под землю будут доставлять материалы и технику для возведения станционного комплекса, затем шахту ликвидируют. Об этом сообщил Сергей Собянин,

Специалисты смонтировали 43 чугунных кольца диаметром 6 метров и высотой 1 метр каждое. Все работы проводились вручную, без средств малой механизации, в неустойчивых грунтах с помощью отбойных молотков. Завершить "Достоевскую" планируют в 2030 году, станция станет 13-й на Кольцевой линии.

