Собянин пригласил горожан изучить кулинарную географию страны на фестивале "Вкусы России"

В столице стартовал национальный гастрономический фестиваль "Вкусы России". В эти дни на площадках можно приобрести свежие продукты от региональных производителей, а также попробовать блюда по уникальным рецептам. Посетить мероприятие пригласил Сергей Собянин.

Организаторы подготовили и другие сюрпризы, например открытые кулинарные шоу и творческие мастер-классы, в которых могут принять участие все желающие.

Фестиваль проходит в разных районах Москвы и насчитывает 22 площадки. По торговым шале можно изучать кулинарную географию России. На Тверской – икра и рыбные деликатесы из Ярославля. На бульваре Дмитрия Донского – удмуртские ягоды и орехи. В Кузьминках – заварные пряники с миндалем. Все мероприятия продлятся до 17 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.