11 мая, 13:30Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о работе Московской ассоциации ветеранов СВО
Московская ассоциация ветеранов СВО помогает военнослужащим вернуться к мирной жизни по принципу "равный – равному". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.
Организация с 2023 года работает на базе Единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей, а ее координаторы действуют во всех округах столицы. Ветеранам СВО помогают с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением и трудоустройством.
