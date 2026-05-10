Собянин: завершено строительство двух подземных переходов на юго-западе Москвы

Завершено строительство двух подземных пешеходных переходов на юго-западе Москвы, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По его словам, первый переход расположен на внешней стороне Кольцевой автодороги под съездами на Профсоюзную улицу по направлению в центр и с Калужского шоссе на кольцевую дорогу.

Второй – внутри МКАДа под съездом на Профсоюзную улицу с бокового проезда кольцевой дороги. Теперь у жителей районов Ясенево и Теплый Стан появились безопасные маршруты сразу через несколько загруженных автодорог.

