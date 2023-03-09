Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

К концу 2023 года завершится строительство еще одного участка Московского скоростного диаметра – от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Большая часть этой магистрали будет проходить по эстакаде над Волгоградским проспектом и железнодорожными путями МЦД-2.

Самым главным проектом является южное направление МСД – этот участок соединяет МКАД и Шоссе Энтузиастов. Он будет обеспечивать лучшую транспортную доступность 22 районам Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

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