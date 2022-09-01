Новости часа: в Москве упростили подачу заявлений на компенсацию оплаты детсада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве упростили подачу заявлений на компенсацию части оплаты детского сада, рассказал Сергей Собянин.

Экологическая ситуация в Подмосковье нормализовалась после локализации лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Московской области Алексей Воробьев.

"Яндекс" восстановил работу агрегатора после фейковых заказов такси в районе Фили. Об этом заявили в компании.