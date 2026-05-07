Беременные женщины все чаще отказываются от отдыха в пользу физнагрузки

Беременность – не повод забывать о фитнесе, считают врачи. Женщины все чаще выбирают бассейн и силовые тренировки вместо отдыха.

Растяжка, йога и пилатес помогут беременным поддерживать хорошее самочувствие. По словам акушера-гинеколога Лилии Афанасьевой, при отсутствии противопоказаний умеренные нагрузки безопасны и даже полезны.

Заниматься можно на любом сроке, но только после консультации с врачом и с учетом уровня подготовки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.