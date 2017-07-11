Рубрика "Москва и Мир": уничтожен глава ИГ и лесные пожары в Канаде

Лидера запрещенной в России и многих других странах группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади могли уничтожить российские ВКС. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, отметив, что эту информацию будут еще перепроверять. В середине июня наше Минобороны сообщило о российском авиаударе по террористам в Сирии, в результате которого и мог быть уничтожен главарь боевиков, а также около трехсот его единомышленников. Сегодня иракский телеканал "Ас-Сумария" сообщил о том, что джихадисты подтвердили смерть Аль-Багдади и анонсировали назначение его преемника, имя которого не раскрывается.

В Канаде из-за лесных пожаров свои дома покинули более 14-ти тысяч человек. Пламя полыхает в провинции Британская Колумбия на западе страны. Там уже сгорели несколько десятков зданий, еще, как минимум, две тысячи домов находятся под угрозой. Основные силы пожарных брошены на то, чтобы пламя не подошло вплотную к дорогам, по которым местные жители покидают опасные районы. Всего зафиксировано около 200-т огненных очагов, площадь которых постоянно увеличивается из-за сильного ветра и жары. Впервые почти за полтора десятилетия в регионе объявлено чрезвычайное положение.

Американский школьник дозвонился до министра обороны США и взял у него интервью. Номер мобильного Джеймса Мэттиса случайно попал на фото, опубликованное The Washington Post 11-го мая. На снимке в руках один из помощников президента США держал стопку документов, где были указаны личные данные главы оборонного ведомства. Фотографию с сайта издания быстро удалили, но внимательный школьник Тэдди Фишер успел отправить Мэттису смс с просьбой дать интервью. Тот ответил юноше и согласился. Сорок пять минут подросток и глава Пентагона беседовали о внешней политике.

МИД Дании открыл срочную вакансию специалиста по дезинформации и лжи. Одно из главных условий для претендента – знание русского языка. Как сказано в описании: новый сотрудник будет противодействовать пропагандистским кампаниям, которые угрожают интересам страны. Сам он врать никому не должен, он займется лишь оценкой достоверности новостей о Дании в СМИ и соцсетях. Резюме принимают до 4 августа, после чего министерство начнет проводить собеседования. В МИД уже есть сотрудники, выполняющие подобную работу, но из-за большого количества информации ведомство вынуждено расширять штат специалистов.